Цены на газ в Краснодарском крае снова вырастут в 2024 году

Приказ регионального департамента государственного регулирования тарифов об индексации розничных цен на природный газ, реализуемый населению, опубликовали 30 ноября на сайте администрации Краснодарского края.

Согласно документу, с 1 июля 2024 года цена за кубометр газа в Краснодаре вырастет до 7,14 рублей, в Усть-Лабинском районе — до 7,68 рублей, в Славянском районе — до 7,71 рублей.

Во всех остальных муниципалитетах Кубани и федеральной территории Сириус цена на кубометр газа поднимется до 8,34 рублей.

Сейчас стоимость на природный газ в Краснодарском крае и Сириусе составляет 7,61 рублей за кубометр, в Краснодаре — 6,47 рублей, в Славянском районе — 7,1 рублей, в Усть-Лабинском районе — 6,97 рублей.

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