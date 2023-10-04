Розничные цены на бензин и дизтопливо снизились в России за неделю

За неделю стоимость дизтоплива в розницу снизилась на 0,14% или на 9 копеек — до 64,9 рубля за литр.

При этом неделей ранее средняя розничная цена выросла до уровня 1,6% или на 1,03 рубля.

Кроме того, начали снижаться и цены на бензин: с 25 сентября по 2 октября стоимость упала на 0,43% — до 55, 68 рубля за литр. Неделю назад бензин подорожал на 0,5%.

На разные марки бензины цены упали по-разному: Аи-92 подешевел на 0,4%, или на 21 копейку — до 51,41 рубля; Аи-95 — на 0,55%, или на 31 копейку — до 56,16 рубля; Аи-98 — на 0,2%, или на 14 копеек — до 68,31 рубля за литр.

За отчетную неделю производство бензина сократилось на 4,3%, до 756,0 тыс. тонн, дизтоплива — на 0,4%, до 1,542 млн тонн, сообщает пресс-служба Росстата.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин призвал правительство разобраться с розничными ценами на топливо.