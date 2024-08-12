Цены на автомобили в России могут снова резко вырасти

К такому мнению пришли эксперты Российской ассоциации автомобильных дилеров. По их словам, стоимость машины к 2030 году вырастет еще в два раза по сравнению с сегодняшними ценами.

«Рост цен на авто зависит от спроса не только в России, но и в других странах. Например, в прошлом году эта японская машина стоила 2 млн рублей. Сейчас ее можно купить за 2.2 млн рублей. А этот «кореец» подорожал еще больше — примерно на 300 тыс. рублей, хотя год назад его цена была 2 млн. По мнению экспертов, на рост цен могут влиять курс доллара и евро, а также другие факторы», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда.

К числу факторов также относятся подорожание стоимость сборки авто и его комплектующих, рост тарифа на услуги логистических компаний, выручка дилерского центра, растаможивание и утилизационный сбор. Обойти последний можно, если купить автомобиль в стране-производителе для личного пользования — так он составит около 5 тыс. Если машину берут для продажи, то утильсбор будет выше.

«Если мы берем автомобиль с объемом двигателя до 2 литров, то на сегодняшний день утильсбор составляет около 300 тыс. рублей. В октябре он будет стоить уже около 500 тыс.», — отмечает руководитель автокомпании Олег Поповкин.

«К счастью, государство нам позволяет привозить автомобиль для личного пользования, не для продажи, при условии, что год он не продается. В таком случае у авто, например, с двигателем на 1,5 л, утильсбор составляет 5,2 тыс. рублей», — говорит руководитель автокомпании Олег Забара.

Сейчас средняя стоимость новых авто сейчас — 3 млн 160 тыс. рублей, а это почти в два раза дороже, чем 5 лет назад. Цена на поддержанные авто в 2022 году упала, но в 2024-м вернулась к исходным показателям.

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