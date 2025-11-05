Цены на авиабилеты в Сочи в декабре упали до 4,5 тыс. рублей

О существенном снижении цен на авиабилеты в декабре в сравнении с ноябрем сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Эксперты отметили, что это затишье перед бурей — цены «отдыхают» перед очередным периодом высокого спроса, который придется на зимние праздники.

В среднем, цены на авиабилеты между крупнейшими российскими аэропортами по тарифу «без багажа» в декабре в сравнении с ноябрем снизились на 14,5%, по тарифу «с багажом» — на 13,8%.

Существенное снижение наблюдается на многих популярных курортных и туристических направлениях. Уточняется, что снижение цены на билеты в Сочи составило, в среднем, 44,1%. В декабре слетать из Москвы в Сочи в декабре можно за 4,5 тыс. рублей.

Также в АТОР привели минимальные цены билетов из Сочи в крупнейшие аэропорты России на 1 декабря. Слетать в Санкт-Петербург без багажа можно от 10 тыс. 530 рублей, с багажом минимальная стоимость составит 13 тыс. 243 рубля. Самая низкая цена на перелет в Москву — 7 тыс. 52 рубля (без багажа) и 9 тыс. 520 рублей (с багажом). В Новосибирск можно улететь за 10 тыс. 655 рублей (без багажа) и за 15 тыс. 909 рублей (с багажом).

Минимальная цена на билеты в Екатеринбург — 10 тыс. 777 рублей (без багажа) и 13 тыс. 565 рублей (с багажом). В Казань перелет без багажа обойдется в 8 тыс. 757 рублей, а с багажом — в 11 тыс. 161 рубль. В Минеральные Воды — 2 тыс. ⁠966 рублей (без багажа) и 5 тыс.396 рублей (с багажом), сообщает пресс-служба АТОР.

