Цены на авиабилеты в Сочи резко упали в цене

Авиабилеты в последние дни перед полетом продаются по минимальным тарифам. В Сочи и обратно билеты можно приобрести до 2 тыс. рублей.

Снижение стоимости перелета похоже на тенденцию: 5 июля путь из Сочи в Москву стоил от 3,5 тыс. рублей. При этом недавно аналогичные билеты можно было купить за 8–11 тыс. рублей.

Эксперты выделили несколько причин, по которым снижается стоимость перелетов.

Во-первых, туристов пытаются «заманить» летать через столицу в Сочи — турпоток курорта растет за счет региональных направлений, а в Москве туристов все меньше.

Во-вторых, компании могли начать конкурировать из-за большого потока туристов и таким образом полностью заполнять рейсы.

Кроме того, низкие цены на билеты из Сочи легко объясняются — всем нужно на курорт, а не обратно. В августе ситуация изменится в противоположную сторону.

Также эксперты считают, что на тарифы влияет поручение правительства обеспечить перевозку не менее 91 млн пассажиров рейсами по России.

Эксперты также считают, что подтолкнуть авиакомпании к средней стоимости билетов могли дискуссии о высокой стоимости билетов на последние места Минтранса и Минэкономразвития.

«Хотелось бы оговориться, что речь не идет о том, что «все билеты в Сочи подешевели» или «все последние места на рейсах стали стоить дешево». На данный момент все выводы базируются только на наблюдениях за тарифами по отдельным направлениям. Речь идет не о долгосрочной тенденции, а о текущей ситуации», — сообщает Ассоциация туроператоров России.

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