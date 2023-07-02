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Между Ставрополем и Сочи запустили прямой авиарейс

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mezhdu-stavropolem-i-sochi-zapustili-pryamoj-aviarejs
Между Ставрополем и Сочи запустили прямой авиарейс
Фото пресс-службы Международного аэропорта Ставрополь им. А. В. Суворова

В Ставрополе 2 июля приземлился первый прямой борт из Сочи. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Полеты выполняет авиакомпания «Азимут». Отправляться самолеты по этому маршруту теперь будут два раза в неделю — по воскресеньям и вторникам.

Время в пути составляет 1 час. Рейсы выполняют лайнеры Sukhoi Superjet 100.

«Первый рейс Сочи — Ставрополь — Сочи состоялся. Из курортной столицы России прилетело 88 пассажиров, а на отдых отправилось 100. По доброй традиции первый рейс встретили водной аркой», — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Ставрополь им. А. В. Суворова.

Читайте также: авиарейсы из Сочи в Грузию возобновят 11 июля.

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