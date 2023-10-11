Цены на авиабилеты из Тель-Авива в Сочи поднялись выше 200 тыс. рублей

Стоимость билетов на авиарейсы из Израиля в Сочи резко подскочила на фоне начала боевых действий на Ближнем Востоке.

Прямые рейсы из Тель-Авива в Сочи продолжают выполнять две авиакомпании: «Азимут» и Red Wings. По данным сервиса «Авиасейлс», стоимость билетов на ближайшие рейсы Тель-Авив — Сочи превысила 200 тыс. рублей.

Так, цена на рейс 11 октября от «Азимута» составила 162,8 тыс. рублей +50,3 тыс. рублей за багаж. На этот рейс осталось всего 3 доступных билета. На 12 октября прямых рейсов нет. На 13 октября — 232 тыс. рублей с включенным в стоимость багажом. На 14 октября — 115,1 тыс. рублей + 52,4 тыс. рублей за багаж.

На 15 октября «Азимут» предлагает рейс Тель-Авив — Сочи с почти 3-часовой пересадкой в Минводах за 88,7 тыс. рублей + 26,5 тыс. рублей за багаж.

До обострения конфликта на Ближнем Востоке цены на билеты из Израиля в Сочи были в несколько раз ниже. В октябре билеты на авиарейсы традиционно стоят дешевле, чем в другие месяцы.