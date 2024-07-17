Цены на аренду однушки в Сочи в июле превысили стоимость в Москве

В среднем стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Сочи обойдется в 60 тыс. рублей — это на 7 тыс. дороже, чем в Москве.

Такая стоимость связана с тем, что квартиры на курорте летом в основном сдают посуточно, а не в долгосрочную аренду.

«Основная причина — небольшое количество вариантов, доступных для долгосрочной аренды в Сочи, в том числе в более низком ценовом сегменте. Поскольку многие квартиры в городе в сезон сдаются посуточно, это формирует у арендодателей высокую планку ожиданий по прибыльности», — говорится в исследовании.

Доля спроса на однокомнатные квартиры в Сочи составила 27%, стоимость ежемесячной аренды — 60 тыс. рублей. В Москве при этом доля спроса — 43%, средняя стоимость — 53 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

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