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Аренда квартиры подорожала почти на 30% в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/arenda-kvartiry-podorozhala-pochti-na-30-v-krasnodarskom-krae
Видео канала «Кубань 24»

Такие данные привел Краснодарстат.

В мае этого года однокомнатную квартиру в среднем можно было снять за 22 тыс. рублей, а в мае прошлого года ― за 17 тыс., в 2022 году ― за 16 тыс. Аренда двухкомнатного жилья обходится в 28,5 тыс. Дороже всего ― съемная квартира в Сочи. Так, однокомнатная будет стоить 54 тыс. рублей, а двухкомнатная ―  62 тыс.

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