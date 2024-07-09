Аренда квартиры подорожала почти на 30% в Краснодарском крае

Такие данные привел Краснодарстат.

В мае этого года однокомнатную квартиру в среднем можно было снять за 22 тыс. рублей, а в мае прошлого года ― за 17 тыс., в 2022 году ― за 16 тыс. Аренда двухкомнатного жилья обходится в 28,5 тыс. Дороже всего ― съемная квартира в Сочи. Так, однокомнатная будет стоить 54 тыс. рублей, а двухкомнатная ― 62 тыс.

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