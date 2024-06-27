В Краснодарском крае по итогам года планируют ввести 6,4 млн кв. метров жилья

По итогам 2024 года на Кубани планируют ввести 6,4 млн кв. метров жилья.

Об этом в ходе круглого стола «Строительная отрасль: современное состояние и перспективы развития» рассказал директора департамента строительства Кубани Евгений Чеботарев.

«На этот год у нас стоит задача в 6,4 млн кв. м жилья. Думаю, мы эту задачу выполним», — сообщил Чеботарев.

По итогам прошлого года в Краснодарском крае ввели 7,6 млн кв. м недвижимости, 3,4 млн из которых пришлось на многоквартирные дома. Кубань по этому показателю заняла третье место по Москвы и Московской области, сообщает «РБК Краснодар».

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