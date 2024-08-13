Цены «кусаются»: сколько стоят фрукты и овощи на рынках и в магазинах Краснодара

Жители Краснодарского края жалуются на высокую стоимость на овощи и фрукты в магазинах в этом году. По словам продавцом, они вынуждены повышать ценники. Почему так происходит, выяснила корреспондент «Кубань 24» Виктория Зальцман.

Эйваз Мугаев работает на рынке уже более 9 лет. По его словам, в этом году сезон овощей не самый удачный, потому все подорожало.

«В этом году все очень дорого, потому что все горит, жарко. На улице +45 °С, а в теплице +80-90 °С. Это вообще жесть. Вот через месяц, осенью, будет дешевле», — делится продавец овощей Эйваз Мугаев.

Килограмм моркови на рынке сейчас стоит от 70 рублей, огурцов — от 100. Такие цена на другие овощи:

перец сладкий — от 100 рублей

кабачки и баклажаны — около 100 рублей

картофель — от 50 рублей

лук — от 50 рублей

розовые помидоры — от 200 рублей

помидоры сливовидные — около 100 рублей

Цена фруктов сейчас тоже высокая. На рынке 1 кг арбуза обойдется минимум в 30 рублей, дыни — 80.

инжир — около 350 рублей

сливы и абрикосы — от 120 рублей

груши — от 100 рублей

персики и нектарины — от 100 рублей

арбуз — от 30 рублей

В розничных супермаркетах овощи и фрукты стоят почти как на рынках и даже дороже. Например, помидоры — от 150 рублей, картофель — 50, кабачки — 100, персики — от 160, арбузы — от 30.

Читайте также: в 2024 году базовый набор товаров для школы подорожал на 8% в России.