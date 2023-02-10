Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в России сохранили уже третий раз подряд.

«Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», — говорится в сообщении Центробанка РФ.

ЦБ будет принимать решение по изменению ключевой ставки с учетом ожидаемой и фактической инфляции и оценки внешних и внутренних рисков для финансовых рынков.

Эксперт НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что Центробанк России принял верное решение — не менять ключевую ставку. По его словам, ситуация в экономике стабилизировалась, поэтому затрагивать кредитные ставки пока не следует. Он сделал прогноз, что в ближайшее время ключевую ставку в стране менять не будут, сообщает RT.

В конце февраля прошлого года Центробанк РФ резко повысил ключевую ставку до 20%. Это было связано с кардинальным изменением внешних условий для отечественной экономики. Весной ключевая ставка начала постепенно снижаться.

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