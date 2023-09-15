Центробанк России снова повысил ключевую ставку

Решение об этом 15 сентября принял Совет директоров Банка России. Ключевую ставку в стране повысили на 1% — до 13% годовых.

Специалисты ЦБ РФ отмечают, что давление инфляции в отечественной экономике остается высоким. В стране реализовались проинфляционные риски: ослабление курса рубля в последние месяцы и рост внутреннего спроса, опережающий возможности выпуска продукции.

«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», — говорится в сообщении Центробанка России.

В ЦБ РФ подчеркнули, что для стабилизации уровня инфляции в стране необходим продолжительный период жестких финансовых условий в экономике, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в предыдущий раз Центробанк России поднимал ключевую ставку 15 августа, сразу на 3,5% — до 12% годовых.