Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Решение об этом приняли 16 февраля члены Совета директоров Банка России. Они считают, что такая финансовая политика позволит снизить инфляцию в отечественной экономике.

Эксперты Центробанка отмечают, что инфляционное давление в России заметно снизилось по сравнению с прошедшей осенью, однако по-прежнему остается на высоком уровне. Внутренний спрос на рынке продолжает сильно превышать предложение по товарам и услугам.

Для того, чтобы вернуть инфляцию к цели на 2024 год потребуется продолжительный период жестких финансовых условий в экономике, сообщает пресс-служба Банка России.

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