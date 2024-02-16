Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsentrobank-rf-sohranil-klyuchevuyu-stavku-na-urovne-16
Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Решение об этом приняли 16 февраля члены Совета директоров Банка России. Они считают, что такая финансовая политика позволит снизить инфляцию в отечественной экономике.

Эксперты Центробанка отмечают, что инфляционное давление в России заметно снизилось по сравнению с прошедшей осенью, однако по-прежнему остается на высоком уровне. Внутренний спрос на рынке продолжает сильно превышать предложение по товарам и услугам.

Для того, чтобы вернуть инфляцию к цели на 2024 год потребуется продолжительный период жестких финансовых условий в экономике, сообщает пресс-служба Банка России.

Читайте также: еще в начале августа 2023 года ключевая ставка в России была на уровне 8,5% годовых. После этого она начала существенно расти.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях