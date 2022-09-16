Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
Экономика
16.09.2022 17:58
Информация об этом появилась 16 сентября на официальном сайте Центробанка.
«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. — до 7,50% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции», — говорится в сообщении ЦБ РФ.
Специалисты Центробанка в дальнейшем будут принимать решения по ключевой ставке в стране, исходя из ожидаемой и фактической динамики инфляции. Также будут оценивать внешние и внутренние экономические риски, сообщает RT.
В конце февраля ЦБ РФ поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых.
Читайте также: Владимир Путин заявил о снижении темпов инфляции в России.
Популярные новости
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- Владимир Познер опроверг информацию о своей госпитализации
- «Яндекс» подал в суд на краснодарца и требует 100 тыс. рублей
- В Анапе во время уличного конфликта парень протаранил полицейского и повалил его на тротуар
- Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко назвал слова Зеленского «провокацией»
- В Краснодарском крае на выходных ожидается 37-градусная жара