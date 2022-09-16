Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

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Информация об этом появилась 16 сентября на официальном сайте Центробанка.

«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. — до 7,50% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Специалисты Центробанка в дальнейшем будут принимать решения по ключевой ставке в стране, исходя из ожидаемой и фактической динамики инфляции. Также будут оценивать внешние и внутренние экономические риски, сообщает RT.

В конце февраля ЦБ РФ поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых.

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