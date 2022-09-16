Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Экономика
16.09.2022 17:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsentrobank-rf-snizil-klyuchevuyu-stavku-do-7-5-godovyh
Фото pixabay.com

Информация об этом появилась 16 сентября на официальном сайте Центробанка.

«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. — до 7,50% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Специалисты Центробанка в дальнейшем будут принимать решения по ключевой ставке в стране, исходя из ожидаемой и фактической динамики инфляции. Также будут оценивать внешние и внутренние экономические риски, сообщает RT.

В конце февраля ЦБ РФ поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых.

Читайте также: Владимир Путин заявил о снижении темпов инфляции в России.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. Владимир Познер опроверг информацию о своей госпитализации
  3. «Яндекс» подал в суд на краснодарца и требует 100 тыс. рублей
  4. В Анапе во время уличного конфликта парень протаранил полицейского и повалил его на тротуар
  5. Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко назвал слова Зеленского «провокацией»
  6. В Краснодарском крае на выходных ожидается 37-градусная жара
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях