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Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsentrobank-rf-povysil-klyuchevuyu-stavku-s-7-5-do-8-5-godovyh
Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых
Фото пресс-службы Банка России

Совет директоров ЦБ РФ 21 июля принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов.

Как пояснили в Центробанке, темпы роста цен превысили целевой показатель — 4% в годовом выражении.

Как отмечает регулятор, рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в связи с ограниченностью доступных трудовых ресурсов. Также динамика внутреннего спроса и ослабления рубля с начала 2023 года значительно усиливают риски инфляции.

В ЦБ не исключают дальнейшего повышения ключевой ставки и прогнозируют, что годовая инфляция будет составлять от 5% до 6,5% и вернется к целевым 4% к 2024 году, сообщает РИА «Новости».

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