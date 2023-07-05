Путин: показатели экономики России выше ожидаемых

О росте экономических показателей в РФ президент Владимир Путин сообщил во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены», — заявил Путин.

В ходе встречи премьер-министр сообщил, что экономика России продолжает восстанавливаться. Так, несмотря на санкции, рост ВВП за пять месяцев 2023 года составил 0,6%, а май к маю — 5,4%. Он отметил, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств к концу года рост ВВП должен превысить 2%. Драйвером роста выступает обрабатывающая промышленность. Кроме того, Мишустин подчеркнул, что инфляция в годовом исчислении не должна превысить 5%. По его словам, уровень безработицы в России составил 3,1-3,2%.

Также он отметил, что показатели реализации нацпроектов оцениваются в 98,95%.

«Экология, демография, здравоохранение, культура — все это направления, по которым, конечно, люди от нас ждут результатов, и это те способы достижения национальных целей развития, которыми, собственно говоря, мы руководствуемся в работе, в том числе и вашими поручениями», — сообщил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что все социальные обязательства будут выполнены, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Путин заявил о необходимости раскрутить российские торговые марки, чтобы они стали узнаваемыми во всем мире.