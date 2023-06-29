Путин заявил о необходимости раскрутить российские торговые марки, чтобы они стали узнаваемыми во всем мире

Президент России Владимир Путин 29 июня выступил на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив.

Глава государства рассказал о том, почему продукция западных компаний раньше была более узнаваемой в России, чем отечественных. По его словам, западные производители раньше обеспечивали себе монополию на рынке РФ.

«Наши компании, команды готовы к конкуренции и многие уже доказали это. Когда я говорил о монополиях, имел в виду, конечно, ваших конкурентов западных, потому что, по сути, во многих отраслях они эту монополию здесь, на нашем рынке отечественном для себя обеспечили. Ну а наши производители уже сейчас доказывают и доказали, что они могут работать лучше», — сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что сейчас важно помочь российским производителям «раскрутиться», чтобы в России появились собственные торговые марки, узнаваемые не только в стране, но и за границей, пишет РИА «Новости».

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