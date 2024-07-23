Центробанк РФ может снова повысить ключевую ставку

Средние ставки по ипотеке в крупных банках приблизились к 20% годовых. Заем, на который претендуют клиенты, не входящие в категории льготных, становится все дороже.

Эксперты ожидают роста ставок до 24% осенью, а также снижению выдачи кредитов.

«На мой взгляд, в реальности это не замедлит инфляцию. Потому что мы видим, что все равно берут ипотеку на вторичном рынке. Добирают какие-то небольшие суммы, либо берут сельскую ипотеку, либо рассматривают семейную ипотеку», — отметила риелтор Ирина Дробот.

Через несколько дней наступает один из важных моментов для российского рынка недвижимости — Центральный банк России огласит решение по ключевой ставке. Сейчас она составляет 16%. Очередное заседание, на котором ЦБ определит уровень ключевой ставки, состоится 26 июля.

Читайте также: в России до 2030 года продлили «Семейную ипотеку» со ставкой 6%.