Центробанк рекомендовал отменить или снизить комиссию для мобилизованных инвесторов
Экономика
07.11.2022 19:35
Соответствующие рекомендации Банк России опубликовал 7 ноября.
Согласно документу, профучастникам рынка ценных бумаг рекомендуется отменить или снизить комиссию за обслуживание для инвесторов, призванных в рамках частичной мобилизации. Также предложили списать или реструктурировать уже начисленные им комиссии.
Рекомендации также распространяются на инвесторов, торговавших с плечом и не сумевших из-за мобилизации вовремя вернуть деньги и активы, взятые у брокера.
«Банк России предложил не взимать с них комиссии за перенос непокрытой позиции, по возможности реструктурировать возникшую задолженность, а также не взыскивать имущество для ее погашения», — цитирует сообщение ЦБ RT.
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