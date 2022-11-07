Центробанк рекомендовал отменить или снизить комиссию для мобилизованных инвесторов

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Соответствующие рекомендации Банк России опубликовал 7 ноября.

Согласно документу, профучастникам рынка ценных бумаг рекомендуется отменить или снизить комиссию за обслуживание для инвесторов, призванных в рамках частичной мобилизации. Также предложили списать или реструктурировать уже начисленные им комиссии.

Рекомендации также распространяются на инвесторов, торговавших с плечом и не сумевших из-за мобилизации вовремя вернуть деньги и активы, взятые у брокера.

«Банк России предложил не взимать с них комиссии за перенос непокрытой позиции, по возможности реструктурировать возникшую задолженность, а также не взыскивать имущество для ее погашения», — цитирует сообщение ЦБ RT.

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