Центробанк рассмотрит введение предельной суммы бесплатной рассрочки в России

ЦБ РФ рассматривает возможность введения нового механизма по регулированию бесплатной рассрочки для товаров и услуг с помощью системы «покупай сейчас, плати потом».

К 1 июня Центробанк планирует предложить изменения в законодательство, которые упорядочат процесс покупки через такие сервисы.

По словам представителя ЦБ, стоит рассмотреть два вида рассрочки. Первый — это потребительский кредит, предоставляемый профессиональными кредиторами, которые начнут передавать информацию о заемщиках в бюро кредитных историй (БКИ).

«Вторая модель — это бесплатная рассрочка. Со специализированными операторами рассрочки мы обсуждаем возможность предоставления этих услуг. Для них установят требования, которые обеспечат права потребителей», — сообщил представитель Центробанка.

Цель таких нововведений — контроль над ростом задолженности заемщиков, поэтому для второго вида рассрочки будут установлены определенные ограничения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РБК.

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