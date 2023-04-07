Центробанк предупредил о новом виде мошенничества с QR-кодами для снятия денег в банкоматах

По данным ЦБ, чтобы украсть деньги, мошенники начали использовать сервис снятия денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках.

Злоумышленники теперь просят жертв в мобильном приложении самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные.

Схема выглядит так: мошенники звонят клиентам банков под видом сотрудников банка, сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег со счета и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Заполучив код, лжесотрудники банков снимают деньги в банкоматах со счета пострадавшего.

В Центробанке рекомендуют ни с кем и никогда нельзя делиться QR-кодом, потому что он является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода. Также не следует хранить скриншот QR-кода в телефоне или в распечатанном виде. Настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код, сообщает ЦБ РФ в Telegram.

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