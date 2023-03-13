Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с выдуманной госизменой
В России телефонные мошенники начали использовать новую схему вымогания денег.
Злоумышленники звонят жертве, представляются сотрудниками полиции или ФСБ и рассказывают о том, что сотрудник банка якобы украл его персональные данные и переводит деньги с его счета Вооруженным силам Украины (ВСУ). Мошенники говорят о том, что владельца счета, с которого якобы идут переводы украинской армии, могут обвинить в госизмене и посадить на срок до 20 лет.
После этого мошенники якобы переводят разговор на «службу безопасности банка». Там жертву уговаривают перевести деньги на счета мошенников или взять кредит. Эти действия злоумышленники объясняют необходимостью вычислить «сотрудника банка», который занимается кражей личных данных.
В Сбербанке призвали клиентов не верить подобным обвинениям и сразу прекращать любые разговоры с мошенниками. Сотрудники банком никогда не просят назвать номер карты, код из СМС или трехзначный код (CVV), пишет Forbes.ru.
Читайте также: названы самые популярные в России виды телефонного и онлайн-мошенничества в 2022 году.
- В США обанкротились три крупных банка за неделю: ждать ли эффекта домино?
- Нарубили на 220 млн рублей: группу из десяти «черных лесорубов» осудили в Краснодарском крае
- СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье
- В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение
- Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
- В Новороссийске нашли мужчину, жестоко избившего подростка в маршрутке