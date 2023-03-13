Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с выдуманной госизменой

В России телефонные мошенники начали использовать новую схему вымогания денег.

Злоумышленники звонят жертве, представляются сотрудниками полиции или ФСБ и рассказывают о том, что сотрудник банка якобы украл его персональные данные и переводит деньги с его счета Вооруженным силам Украины (ВСУ). Мошенники говорят о том, что владельца счета, с которого якобы идут переводы украинской армии, могут обвинить в госизмене и посадить на срок до 20 лет.

После этого мошенники якобы переводят разговор на «службу безопасности банка». Там жертву уговаривают перевести деньги на счета мошенников или взять кредит. Эти действия злоумышленники объясняют необходимостью вычислить «сотрудника банка», который занимается кражей личных данных.

В Сбербанке призвали клиентов не верить подобным обвинениям и сразу прекращать любые разговоры с мошенниками. Сотрудники банком никогда не просят назвать номер карты, код из СМС или трехзначный код (CVV), пишет Forbes.ru.

Читайте также: названы самые популярные в России виды телефонного и онлайн-мошенничества в 2022 году.