Центробанк отозвал лицензию у «ИС Банка»

Лицензии на осуществление банковских операций лишился Индустриальный Сберегательный Банк из-за подозрения в участии в сомнительных операциях. Такое решение принял Банк России.

По информации регулятора, «ИС Банк» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. В частности, через кредитную организацию могли проводиться сделки по легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Деятельность кредитной организации в значительной степени ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. Банк на системной основе недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости. Кроме того, банк проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот. Руководство и собственники кредитной организации не принимали действенных мер для снижения рисков», — сообщили в пресс-службе Банка России.

Регулятор направит в правоохранительные органы информацию о сомнительных операциях банка. В кредитной организации назначили временную администрацию.

