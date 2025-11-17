Банк рассказал о трех частых схемах вовлечения молодежи в кибермошенничество

Эксперты Сбера описали для жителей Юга России и СКФО преступные схемы, в которые злоумышленники все чаще вовлекают детей и подростков.

За 2 года число пострадавших или втянутых в мошенничество детей выросло на треть. Только с января по август 2025 года банк уже помог сохранить от злоумышленников более 547 млн рублей почти 600 клиентов.

Схема 1: Мошенник входит в доверие к ребенку, используя игровые миры. Например, через чаты в играх, соцсетях, мессенджерах предлагают выгодно обменять игровую валюту, редкие виртуальные предметы или скины.

Схема 2: Звонок от имени госорганов (н-р, Росфинмониторинг, ФНС), ребенку сообщают, что у родителей есть неучтенные ценности, и им грозит уголовное преследование. Мошенники убеждают сохранить все в секрете от взрослых. Во имя «спасения» родителей все деньги и драгоценности семьи принуждают передать курьеру якобы для «официальной декларации».

Схема 3: Подростку от 14 лет звонят под любым бытовым предлогом (н-р, доставка посылки от Почты России или получение товара с маркетплейса), чтобы выманить код из СМС для авторизации на Госуслугах. Другой участник преступной схемы, представляясь сотрудником госпортала, запугивает жертву, что из-за раскрытого кода на нее прямо сейчас оформляют кредиты для финансирования экстремизма, а это чревато уголовной ответственностью.

Как предотвратить? Родителям нужно обязательно говорить с детьми о финансовой безопасности, этот разговор нельзя откладывать. Объясните, что пароли, коды из СМС и банковские карты — неприкосновенная личная территория и что ни один сотрудник банка или любой другой организации никогда не попросит человека совершить какие-либо действия со своими деньгами. Договоритесь о кодовом слове семьи, которое ребенку надо попросить назвать, если кто-то представляется вами и просит что-то сделать с деньгами.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Раньше на уловки мошенников чаще попадались южане среднего и пожилого возраста. Сегодня это все больше подростки и молодежь, которых активно вовлекают в теперь уже и уголовно наказуемые схемы дропперства. Важно оставаться бдительными к звонкам и сообщениям с незнакомых номеров, рассказать родным и близким всех возрастов об опасности общения с мошенниками. Советуем установить бесплатный определитель мошеннических звонков не сообщать незнакомым людям персональные и банковские данные, коды из СМС и пароли.

Эксперты банка выявили фразы, которые чаще всего используют южане под влиянием мошенников: «Мне запретили рассказывать»; «Если расскажу — будет хуже»; «Это не ваше дело, я сам/сама разберусь»; «Я все делаю правильно, просто подожди/доверься».

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сложился опасный растущий тренд: мошенники все активнее выбирают своей мишенью детей и подростков. Ошибочно считать, что опасность стать жертвой телефонного мошенничества грозит прежде всего старшему поколению ― злоумышленники искусно манипулируют неопытностью и доверчивостью несовершеннолетних. Поверив в срочность или исключительность ситуации, ребенок или подросток невольно становится инструментом кражи денег у собственных родителей.

