Центробанк допустил инфляцию выше 7% по итогам года

На сайте Центробанка появился доклад, в котором говорится о том, что рост цен в России в последнее время ускорился и достиг показателей 2021 года.

В документе сказано, что тенденцию роста потребительских цен наблюдается с лета. С января по сентябрь базовая инфляция составила 4,6% и превысила установленный ЦБ целевой уровень. В сентябре инфляция увеличилась с 5,2% до 6%, а рост цент пошел по высокой траектории 2021 года.

«Если месячный рост цен до конца года будет идти близко к этой траектории, инфляция может превысить текущий прогноз Банка России в 6-7%», — цитирует телеканал «360» доклад Центробанка.

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