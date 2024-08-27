Центральный пляж в Архипо-Осиповке оборудовали для маломобильных граждан

В прокуратуру обратился инвалид-колясочник с просьбой проверить доступность территории центрального пляжа для маломобильных граждан.

Специалисты установили, что по договору аренды на пляже предусмотрен пандус, однако арендатор самостоятельно переместил его в другое место, чем нарушил договор. Перенос пандуса не позволял инвалидам использовать его по назначению.

Прокуратура вынесла арендатору представление, по результатам рассмотрения которого пандус установили с возможностью входа в воду и купания, а подход к нему оборудовали деревянной дорожкой для беспрепятственного передвижения на коляске, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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