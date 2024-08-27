Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Центральный пляж в Архипо-Осиповке оборудовали для маломобильных граждан

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsentralnyj-plyazh-v-arhipo-osipovke-oborudovali-dlya-malomobilnyh-grazhdan
Центральный пляж в Архипо-Осиповке оборудовали для маломобильных граждан
Фото freepik.com

В прокуратуру обратился инвалид-колясочник с просьбой проверить доступность территории центрального пляжа для маломобильных граждан.

Специалисты установили, что по договору аренды на пляже предусмотрен пандус, однако арендатор самостоятельно переместил его в другое место, чем нарушил договор. Перенос пандуса не позволял инвалидам использовать его по назначению.

Прокуратура вынесла арендатору представление, по результатам рассмотрения которого пандус установили с возможностью входа в воду и купания, а подход к нему оборудовали деревянной дорожкой для беспрепятственного передвижения на коляске, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: люди с ОВЗ пожаловались на неисправный пандус на пляже в Новороссийске.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях