Люди с ОВЗ пожаловались на неисправный пандус на пляже в Новороссийске

Жалобы инвалидов вызвали бурный отклик у новороссийцев в социальных сетях. Горожане потребовали, чтобы оборудование заменили.

«Раньше пандус доходил до буйков, чтоб людям было удобно заходить в море, но в прошлом году во время шторма он сломался. Поэтому установили временный. Он хорош, но спускаться неудобно, короткий», ― сообщает специальный корреспондент Яна Анненкова.

Житель Новороссийска Грант Саркисян пожаловался, что пандус скользкий, и его засыпает галькой. Саркисян больше 50 лет строил дома в Сибири. На пенсии решил перебраться в Новороссийск, потому что для него это самый лучший город. Все было бы хорошо, но стихия нарушила идиллию.

«Была красота, нормально было, но, как нам объяснили, шторм был, пандус унесло. Понятно, но это же для инвалидов. Можно было просто сделать его оперативно», ― говорит Саркисян.

Пляж для инвалидов на Суджукской косе ― единственный в городе, который может вместить до 40 человек. Сюда каждую неделю приезжает большая группа из Абинска. Всем пандус доставляет неудобства.

«Я не могу привести колясочников, потому что они спустятся в воду, а потом мы их вытащить не сможем. Поэтому ждем, когда пандус опустят в воду. Он должен стоять в воде. Коляска должна спускаться прямо в воду», ― делится жительница Абинска Ольга Лисичкина.

Пока не установили новый пандус, на пляже работает специальное оборудование. Спасатели в него пересаживают инвалида с коляски и доставляют прямо в воду. Сейчас на пляже три таких установки, но власти города в скором времени обещают решить проблему.

«Новый пандус мы изготавливаем не в нашем регионе. Таким образом, оформление документов, изготовление, доставка занимают определенное время. Примерно через две недели мы ожидаем, что этот пандус прибудет в Новороссийск, будет установлен на том же месте взамен старого», ― отмечает главный специалист отдела информационной политики и СМИ администрации Новороссийска Наталья Андрусенко.

Также для маломобильных граждан в Новороссийске обустроены места для спуска в воду на Центральном городском пляже, пляже «Широкая балка» и в зоне рекреации «Мысхако».

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