Центральный аппарат СК взял на контроль дело о смерти младенца в больнице на Кубани

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К председателю СК РФ Александру Бастрыкину 31 августа в ходе приема граждан в режиме видеоконференции обратилась супружеская пара из Краснодарского края.

Они сообщили, что в феврале 2021 года у их новорожденного ребенка дома началась рвота, он постоянно плакал. Родители обратились в Темрюкскую ЦРБ, но ребенок скончался.

В своем обращении к председателю СК РФ родители пожаловались на волокиту при расследовании уголовного дела на районном уровне. Руководитель СУ СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов сообщил, что в отношении заместителя главврача по детству и родовспоможению больницы завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. В настоящее время дело направили для утверждения обвинительного заключения.

Бастрыкин поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате и поручил Маслову представить оперативный доклад о ходе расследования. А также общую справку о нарушении прав граждан на качественную медицинскую помощь в регионе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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