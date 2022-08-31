Сидел в коляске без одежды: в Краснодаре у пьющей матери забрали двоих детей
Происшествия
31.08.2022 11:49
Местная жительница была лишена родительских прав. По решению суда детей в возрасте 5 и 16 лет передали в органы опеки и попечительства.
Правоохранители выяснили, что женщина ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет спиртным. В день, когда сотрудники отдела полиции по поселку Калинино нашли гражданку, ее младший сын сидел в коляске без одежды. Подростка же дома не было.
Позже молодого человека нашли. Его, как и младшего брата, передали органам опеки, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
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