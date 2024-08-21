Центральную площадь в станице Новопокровской благоустроили на 75%

Об этом рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. По его словам, на площади уже завершают укладку тротуарной плитки.

Вскоре рабочие приступят к установке новой системе полива и монтажу декоративной подсветки зеленых насаждений. Также на территории выполнят комплексное озеленение территории — высадят деревья и кустарники, создадут газоны.

«Завершат работы в середине октября», — сказал Вячеслав Шапошник.

Все работы проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Всего в 2024 году по нему на Кубани благоустроят 104 общественные территории — скверы, парки, дворовые пространства и набережные, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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