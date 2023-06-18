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Центральной районной больнице в Курганинске передали три новых автомобиля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsentralnoj-rajonnoj-bolnitse-v-kurganinske-peredali-tri-novyh-avtomobilya
Центральной районной больнице в Курганинске передали три новых автомобиля
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Машины для оказания первичной медико-санитарной помощи закупили по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

«Новые автомобили будем использовать для перевозки пациентов в поликлиники и больницы, выездов врачей на дом, а также доставки лекарств и биологического материала для исследований», – рассказала главный врач Курганинской ЦРБ Татьяна Накиб.

Автопарк медицинских учреждений в Краснодарском крае с начала года пополнился 167 новыми машинами. Среди них «Лада Гранта», «Лада Гранта Универсал», ГАЗ «Соболь» и «Нива». В прошлом году по нацпроекту приобрели 200 машин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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