Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Центр выращивания вешенок и опят мощностью 1 тыс. тонн в год открыли в Краснодаре

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsentr-vyrashhivaniya-veshenok-i-opyat-moshhnostyu-1-tys-tonn-v-god-otkryli-v-krasnodare
Центр выращивания вешенок и опят мощностью 1 тыс. тонн в год открыли в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Линию по выращиванию вешенок и опят на базе работающего шампиньонного комплекса запустила сеть «Магнит».

На открытии производства присутствовали вице-губернатор края Андрей Коробка, министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека и директор по агропромышленным производствам розничной сети «Магнит» Илья Гамов.

Новое производство будет выращивать более 1 тыс. т продукции в год. Объем инвестиций составил около 1 млрд рублей. Центр включает полный цикл: от заготовки соломы для субстрата до упаковки готовой продукции и доставки в регионы для сохранения свежести. Предприятие использует российскую упаковку и кубанскую солому.

На предприятии создано более 80 новых рабочих мест.

Грибы будут собирать вручную. Затем они поступят в зону мгновенного охлаждения для сохранения свежести, после чего их упакуют. Для контроля качества производство оснастили отдельной лабораторией.

«Уже пять лет этот грибной комплекс обеспечивает жителей Кубани и других регионов вкусной и качественной продукцией. Он уникальный для нашего края и один из крупнейших в своей отрасли в России. Особенно важно, что все производственные составляющие здесь отечественные», — подчеркнул вице-губернатор Андрей Коробка.

Заместитель главы региона отметил, что в отрасли грибоводства регион входит в число лидеров. За последние 5 лет на Кубани объемы производства увеличились с 12 тыс. т до 20,6 тыс. т в год. В крае грибы выращивают три крупных грибоводческих комплекса. Во всех категориях хозяйств производство грибов, преимущественно шампиньонов, в этом году превысило 20 тыс. т, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре завершается строительство Центра по выращиванию грибов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Современное искусство: жителей Тимашевска возмутила елка из досок возле районного ДК
  3. Сергей Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС
  4. Соцсети: новым главным тренером «Краснодара» может стать Владимир Ивич
  5. Съемка с Бузовой за 350 тыс. рублей: 38 человек в Краснодаре пожаловались на модельное агентство
  6. Угроза китайским производителям: ноутбуки ушедших брендов начали поставлять в РФ по параллельному импорту
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях