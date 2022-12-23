Центр выращивания вешенок и опят мощностью 1 тыс. тонн в год открыли в Краснодаре

Линию по выращиванию вешенок и опят на базе работающего шампиньонного комплекса запустила сеть «Магнит».

На открытии производства присутствовали вице-губернатор края Андрей Коробка, министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека и директор по агропромышленным производствам розничной сети «Магнит» Илья Гамов.

Новое производство будет выращивать более 1 тыс. т продукции в год. Объем инвестиций составил около 1 млрд рублей. Центр включает полный цикл: от заготовки соломы для субстрата до упаковки готовой продукции и доставки в регионы для сохранения свежести. Предприятие использует российскую упаковку и кубанскую солому.

На предприятии создано более 80 новых рабочих мест.

Грибы будут собирать вручную. Затем они поступят в зону мгновенного охлаждения для сохранения свежести, после чего их упакуют. Для контроля качества производство оснастили отдельной лабораторией.

«Уже пять лет этот грибной комплекс обеспечивает жителей Кубани и других регионов вкусной и качественной продукцией. Он уникальный для нашего края и один из крупнейших в своей отрасли в России. Особенно важно, что все производственные составляющие здесь отечественные», — подчеркнул вице-губернатор Андрей Коробка.

Заместитель главы региона отметил, что в отрасли грибоводства регион входит в число лидеров. За последние 5 лет на Кубани объемы производства увеличились с 12 тыс. т до 20,6 тыс. т в год. В крае грибы выращивают три крупных грибоводческих комплекса. Во всех категориях хозяйств производство грибов, преимущественно шампиньонов, в этом году превысило 20 тыс. т, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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