Центр водных видов спорта в Краснодаре достроят к концу 2024 года

На третьем этапе строительства центра возведут четыре здания.

Об этом рассказал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«На третьем этапе будут возведены четыре здания, вмещающие в себя пять блоков — спортивный, учебный со столовой, медико-восстановительный, вспомогательный, а также общежитие, рассчитанное на 200 мест. Строительство завершится до конца 2024 года», — отметил он.

В спортивном блоке центра установят залы тяжелой атлетики, борьбы, бокса, художественной гимнастики, а также игровой и тренажерный залы, один из которых предназначен для велосипедного и лыжного спорта. В нем смогут тренироваться порядка 150 человек. Постройку соединят переходами с общежитием и учебным блоком со столовой.

Учебный блок со столовой будет представлять собой шестиэтажное здание с лабораториями и аудиториями, конференц-залом, компьютерными классами, залом практических занятий, а также с кабинетами преподавателей. Корпус будет вмещать в себя 1 тыс. 394 студента.

В общежитии с медико-восстановительным блоком помимо бытовых и жилых комнат разместят кабинеты электросна, физиотерапии, функционального диагностирования, постнагрузочного восстановления, ультразвукового исследования, мышечного тестирования, а также учета и анализа тренировочных нагрузок и многое другое. Студенты смогут контролировать физическое состояние организма и посещать процедуры.

Во всех зданиях центра в полном объеме выполнили монолитные работы. Сейчас проходит устройство фасадов и возведение внутренних стен и перегородок, завершается монтаж кровли. Помимо этого, в планах благоустройство территории вокруг комплекса.

Сейчас в здании установлены бассейн, вмещающий до 64 человек в смену, зал специальной физической подготовки для гребли на байдарках и каноэ, а также академической гребли. Центр водных видов спорта предназначен для получения высшего дополнительного образования юношами и девушками в возрасте от 17 лет, сообщает пресс-служба правительства РФ.

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