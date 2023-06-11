Госэкспертизу прошли 10 новых социальных объектов в Краснодарском крае

В Краснодаре появится четыре новых социальных объекта из одобренных: школа на 1,8 тыс. мест в станице Елизаветинской и три детских сада. Дошкольные учреждения планируются в районе улицы Восточно-Кругликовской, улицы Лоцманской и балки Осечки в Прикубанском округе.

В станице Кущевской одобрено строительство школы на 180 мест.

В Курганинском районе экспертизу прошел проект поликлиники на 500 посещений.

В Армавире, хуторе Первомайском Мостовского района, поселке Мостовском и в станице Отрадной планируют построить универсальные спортивные залы.

Теперь районы начнут подавать заявки на финансирование этих проектов, а затем должны стартовать конкурсы по отбору подрядчиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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