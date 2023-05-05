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Госэкспертиза одобрила первый этап строительства новых трамвайных путей в Краснодаре

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosekspertiza-odobrila-pervyj-etap-stroitelstva-novyh-tramvajnyh-putej-v-krasnodare
Госэкспертиза одобрила первый этап строительства новых трамвайных путей в Краснодаре
Фото пресс-службы «Синара – ГТР Краснодар»

Управление Краснодарской краевой госэкспертизы выдало положительное заключение на первый этап строительства трамвайных путей столице Кубани.

По данным Главгосэкспертизы России, в рамках одобренного документа на пересечении улиц Московской и Красных Зорь планируется построить дополнительный трамвайный путь длиной 200 м.

Застройщиком является ООО «Синара — Городские транспортные решения Краснодар», пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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