Госэкспертиза одобрила первый этап строительства новых трамвайных путей в Краснодаре

Управление Краснодарской краевой госэкспертизы выдало положительное заключение на первый этап строительства трамвайных путей столице Кубани.

По данным Главгосэкспертизы России, в рамках одобренного документа на пересечении улиц Московской и Красных Зорь планируется построить дополнительный трамвайный путь длиной 200 м.

Застройщиком является ООО «Синара — Городские транспортные решения Краснодар», пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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