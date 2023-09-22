Центр «Содружество» (гимназия Хрусталевой) начали реставрировать в Краснодаре

Объект культурного наследия на углу улиц Красноармейской и имени Чапаева ждал ремонта более 70 лет.

На реставрацию из местного бюджета выделили 22 млн рублей. В планах до конца года завершить работы на части фасада, выходящей на улицу имени Чапаева. На другой стороне реставрация закончится в следующем году.

Объект культурного наследия регионального значения «Пятая женская гимназия Хрусталевой, 1906–1910 годы» — это кирпичное двухэтажное здание в стиле модерн. Здание расположили в центре Краснодара. За долгие годы оно застало много исторических событий.

«Реставрация фасада — не просто ремонтные работы, это возвращение души этого удивительного места, его первозданной красоты. Уверена, будущие поколения краснодарцев оценят наши старания и будут бережно хранить это культурное наследие», — отметила замглавы краевой столицы Лилиана Егорова.

К реставрации южного и восточного фасадов готовились несколько лет. В 2021 году здесь отремонтировали кровлю, а в прошлом году провели комплексное обследование здания.

Здание за всю свою историю претерпевало несколько изменений. Так, были заложены большие оконные проемы, двери, частично утрачен барельеф. Ему уже вернули изначальные входы, а также там установят высокие дубовые двери.

«Отрадно, что реставрация стартовала именно в Год педагога и наставника. Благодарим управление охраны памятников администрации Краснодарского края и администрацию города за поддержку. Благодаря реставрации жители и гости города увидят, как старый центр вновь открывает нам свою историю и преображается, расцветает в новом облике», — цитирует директора Центра творчества «Содружество» Марину Лященко пресс-служба администрации Краснодара.

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