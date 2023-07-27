К капитальному ремонту Дома молодежи приступили в Краснодаре

Реконструкция трехэтажного здания проходит на улице Сормовской, 12/11.

Сейчас работники демонтируют коммунальные сети, сносят ветхие конструкции внутри и на фасаде постройки, а также снимают старое покрытие потолков, стен, полов на этажах.

На первом этапе ремонтных работ приведут в порядок фасад, в частности здесь обновят крыльцо, навесы, а также оборудуют новые водостоки. Внутри здания отремонтируют сцену актового зала и сделают внутреннюю отделку на этажах. Помимо этого, подрядчик обновит инженерные сети — отопление, электроснабжение, водопровод и вентиляцию. В ходе второго этапа специалисты выполнят наладку инженерных сетей. Планируется, что объект откроет свои двери в декабре, сообщает пресс-служба департамента строительства Краснодара в Telegram.

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