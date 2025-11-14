Центр развития цифровизации начал работу в Краснодарском крае

Это новый корпус Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа. Здание оснастили по последнему слову техники. В этом убедился и вице-губернатор Александр Руденко.

Проектирование, программирование, запуск мобильных роботов и летательных аппаратов, погружение в виртуальную реальность — это лишь малая часть того, чем занимаются студенты нового IT-колледжа в Усть-Лабинске. Ярослав Смирнов учится на 2 курсе IT-специальности «Компьютерные системы и комплексы». На пары с паяльным оборудованием ходит с особым интересом.

«Сам процесс пайки очень интересный. Мне с самого детства это нравилось», — делится студент 2 курса Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа Ярослав Смирнов.

Разбирает и собирает Ярослав теперь с помощью нового и современного оборудования. Здесь есть 3D-принтеры, VR-шлемы, наборы для робототехники и криптографии. В свободное время старшеклассники учатся вождению с помощью цифрового симулятора.

«Такие мастер-классы здесь проводят практически ежедневно. Симуляторы имитируют реакцию автомобиля в реальности на дорожной трассе. Программа показывает все нарушения», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Дарья Остапец.

Отметил преподавательский состав и оснащение нового центра заместитель губернатора региона Александр Руденко.

«Здорово, когда в крае появляются такие учебные заведения, где учат будущих айтишников. Большое количество молодых, талантливых ребят, которые в будущем повлияют на развитие и нашего региона, и нашей страны. Здесь качественный преподавательский состав, хорошие условия для обучения», — отмечает Руденко.

Рассказали вице-губернатору и о перспективах будущих IT-специалистов.

«Они могут разрабатывать программные средства, веб-сайты, мобильные приложения», — говорит директор Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа Роман Асланов.

Новый IT-колледж создан в рамках программы «Профессионалитет» по инициативе компании «Эн+ Диджитал» и фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело». В следующем году в новом здании, оснащенном современными лабораториями и мастерскими, будут учиться около 500 человек.

