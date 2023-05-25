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Центр производства радиофармацевтических препаратов открыли в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsentr-proizvodstva-radiofarmatsevticheskih-preparatov-otkryli-v-krasnodarskom-krae
Центр производства радиофармацевтических препаратов открыли в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Единственное в регионе предприятие по производству препарата для диагностики онкозаболеваний методом позитронно-эмиссионной томографии открыли в Павловском районе.

«Отрадно открывать новые производства, соглашения по которым мы подписывали на крупнейших деловых площадках страны. Договоренности о реализации этого проекта заключили четыре года назад на инвестиционном форуме в Сочи. Сегодня мы запускаем действительно важное предприятие не только для Краснодарского края, но и для соседних регионов», — сказал вице-губернатор Александр Руппель.

По его словам, открытие нового предприятия позволило создать 40 новых рабочих мест и наладить выпуск продукции, которая позволит улучшить качество жизни населения.

Аналогичных предприятий в Росси по производству радиофармпрепаратов в России нет, отметил генеральный директор компании-инвестора Группы «РадиоМедСинтез» Виктор Савинов. По его словам, на продукцию группы приходится более 70% процедур методом ПЭТ по всей стране. Первые партии препарата поступят в медучреждения Кубани и Ростовской области уже в июне.

Увеличить партии препаратов и выпускать другие радиофармпрепараты позволяют мощности нового центра, продолжил Савинов. Благодаря этому все краевые поликлиники и больницы смогут проводить диагностику не только онкозаболеваний, но и по неврологии и кардиологии. Также оснащение центра позволит разрабатывать новые препараты и методы производства.

«Профильное ведомство разрабатывает меру поддержки — возмещение затрат предприятий на создание инженерно-технических центров на своей базе. Сегодня промышленникам региона уже доступно 10 направлений субсидирования, а также 15 программ льготного заемного финансирования краевого Фонда развития промышленности», — цитирует Александра Руппеля пресс-служба администрации Краснодарского края.

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