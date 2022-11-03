Центр оказания помощи семьям мобилизованных в Краснодаре не будет работать с 4 по 6 ноября

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В официальные выходные дни, приуроченные ко Дню народного единства, Центр оказания помощи и оформления льгот для членов семей мобилизованных на улице Северной будет закрыт.

Центр возобновит работу в обычном режиме с 7 ноября. В будние дни он открыт с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30. В субботу — с 10:00 до 15:00.

Информацию о работе Центра можно получить по телефону горячей линии: 8(989)822-19-56.

Семьи мобилизованных могут обратиться в муниципальный штаб #МыВместе на улице Красноармейской, 53. Круглосуточно работает горячая линия по номерам: 8(800)200-07-23 и 8(800)200-34-11.

Кроме того, информация о мерах поддержки семей мобилизованных размещена на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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