Центр оказания помощи семьям мобилизованных в Краснодаре не будет работать с 4 по 6 ноября
Общество
03.11.2022 11:24
В официальные выходные дни, приуроченные ко Дню народного единства, Центр оказания помощи и оформления льгот для членов семей мобилизованных на улице Северной будет закрыт.
Центр возобновит работу в обычном режиме с 7 ноября. В будние дни он открыт с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30. В субботу — с 10:00 до 15:00.
Информацию о работе Центра можно получить по телефону горячей линии: 8(989)822-19-56.
Семьи мобилизованных могут обратиться в муниципальный штаб #МыВместе на улице Красноармейской, 53. Круглосуточно работает горячая линия по номерам: 8(800)200-07-23 и 8(800)200-34-11.
Кроме того, информация о мерах поддержки семей мобилизованных размещена на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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