Центр Новороссийска остался без электричества из-за крупной аварии

Аварийное отключение света в Центральном районе произошло вечером 7 ноября.

Свет отключили на улицах: проспект Ленина, Корницкого, Мысхакское шоссе, Пархоменко, Энгельса, Горпищенко, Волгоградской, Революции 1905 года, Прямой и некоторых других.

Электричество отключилось из-за сбоя на ПС «Южная 2». Бригада энергетиков уже выехала на место для устранения аварии, сообщает МЦУ Новороссийска в Telegram.

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