Центр Краснодара сковали пробки из-за реконструкции газопровода около «Авроры»

Возле кинотеатра «Аврора» приступили к реконструкции газопровода. Из-за работ автомобильное движение на трех ключевых улицах — Красной, Офицерской и Шоссе Нефтяников — поэтапно будут перекрывать. Сейчас действуют ограничения на Красной.

Множество автомобилей стоят в пробке. Поток машин двигается медленно из-за введенных на улице Красной ограничений. Небольшой участок левой полосы от переулка Курганного до улицы Офицерской перекрыли для движения. Именно там ведутся работы по реконструкции газопровода. Одним водителям приходится перестраиваться, а другим пропускать. Все эти манипуляции и увеличивают время в пути. Около 18:00 агрегаторы показывали 9 баллов, улица Красная окрасилась в бордовый цвет.

Такие ограничения здесь будут действовать ориентировочно девять дней. Дальше перекроют один из заездов к дому № 43 по улице Офицерской. Срок работ на этом участке — 7-8 дней. После чего движение будет ограничено по крайней левой полосе улицы Шоссе Нефтяников, в районе зданий № 13 и № 9 на 11 дней. Это необходимо для переустройства газопровода. Все работы займут ориентировочно 28 дней и закончатся до Нового года. Согласно проекту, здесь проложат более 230 м нового газопровода.

Пока ведутся работы на этом участке, водителей просят воспользоваться альтернативными маршрутами и с пониманием отнестись к ограничениям.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», перед специалистами стоит задача перенести газопровод, что обеспечит безопасность работ по реконструкции культового кинотеатра. Работы пройдут методом горизонтально-направленного бурения, что позволит минимизировать влияние на городскую инфраструктуру.

