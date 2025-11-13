Центр Краснодара остался без света из-за аварии на сетях

В Центральном округе вечером 13 ноября произошло аварийное отключение электроэнергии.

Причиной стало повреждение на линии 6-10 кВ. Это привело к отключению подстанции «Ю-30» и девяти трансформаторных подстанций.

В результате без света остались жители улиц Гимназической, Гоголя, Карасунской, Седина, Янковского, Коммунаров, Мира, Орджоникидзе, Базовской, Ленина, Базовской дамбы, Суворова, Красной и Гудимы.

На аварийном участке ведутся ремонтные работы, сообщает ЕДДС Краснодара.

Дополнительную информацию можно уточнить по номеру: 8(861) 255-45-66.

