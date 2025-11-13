В ЕДДС Краснодара рассказали, где 14 ноября не будет света и газа
В пятницу в разных районах краевого центра запланированы работы на сетях газо- и электроснабжения. В связи с этим ряд абонентов могут столкнуться с ограничениями в подаче электроэнергии и газа.
Так с 9:00 до 16:00 электричество отключат на улице Валерия Гассия, 4/1, 4/2, 4/4. Уточнить информацию можно в диспетчерской службе «Юг Строй Электросеть».
Кроме того, с 9:00 до 17:00 ограничат электричество по адресам:
- Бершанской, 345/9;
- Яркая, 16;
- Медовая, 12, 9;
- Титова, 43;
- Михалева, 2.
С 9:00 до 15:00 света не будет по адресам:
- 2-й Севастопольский проезд, 5;
- Песчаная, 9/11;
- Станкостроительная, 5;
- Южная, 11/А;
- Бершанской, 345/9, 400, 117/1, 17, 119, 206;
- Фадеева, 401;
- 40 лет Победы, 148, 154;
- Янтарная, 37, 27
- Ягодина, 71;
- Бульварная, 2/4;
- Северная, 564;
- Красная, 166, 162;
- Буденного, 255;
- Кутузова, 49;
- Стасова, 95/2, 99, 21;
- Садовая, 47;
- Свободная, 38;
- Седина, 4;
- переулок Тракторный, 11;
- Суворова, 3;
- Янковского, 169;
- Коммунаров, 211, 197, 246, 197/1;
- Путевая, 7/1;
- Железнодорожная, 18;
- Переходная, 1;
- Ставропольская, 118, 108, 110/1, 98, 114, 106, 112, 124, 100, 108, 130, 104;
- Черноморская, 63;
- Вишняковой, 118/1, 114.
С 21:00 14 ноября до 6:00 15 ноября электричества не будет на улицах Селезнева, 48, 67, 7, 69 и 40 лет Победы, 32. Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по номеру 255-45-66.
Также в промежутке между 9:00 и 16:00 возможно ограничение электроснабжения в хуторе Октябрьском на улицах Северской, Радиальной, Маршала, Одинцова, Извилистой, Живописной, Губернаторской, Звездной, Лебединской, Красносельской, Низинной, Ладной, Змейской.
Помимо этого отключения запланированы в хуторах Восточном, Копанском, Черники, Новом, СНТ «Пилот», «Степное», «Весна», «Ромашка», «Ромашка-2», «Прогресс», «Сады Сатурна», «Урожайное, «Новые Сады Сатурна», а также в КП «Роща» и «Мельница».
Транспортировку газа с 9:00 до 17:00 приостановят по адресам:
- Симиренко, 56/1, , 50, 56, 58;
- Лусиняна, 3, 5, 7, 9,11, 9/1;
- Памяти Чернобыльцев, 18;
- Былинная, 15, 18/9, 2;
- Кияшко, 5, 6;
- Константина Образцова, 27;
- Ишушина, 4;
- Яна Полуяна, 55-57, 33;
- Ковалева, 16;
- Гагарина, 65.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе АО «Краснодаргоргаз» по телефону 8 (861) 268-03-04, сообщает ЕДДС Краснодара.
