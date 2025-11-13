В ЕДДС Краснодара рассказали, где 14 ноября не будет света и газа

В пятницу в разных районах краевого центра запланированы работы на сетях газо- и электроснабжения. В связи с этим ряд абонентов могут столкнуться с ограничениями в подаче электроэнергии и газа.

Так с 9:00 до 16:00 электричество отключат на улице Валерия Гассия, 4/1, 4/2, 4/4. Уточнить информацию можно в диспетчерской службе «Юг Строй Электросеть».

Кроме того, с 9:00 до 17:00 ограничат электричество по адресам:

Бершанской, 345/9;

Яркая, 16;

Медовая, 12, 9;

Титова, 43;

Михалева, 2.

С 9:00 до 15:00 света не будет по адресам:

2-й Севастопольский проезд, 5;

Песчаная, 9/11;

Станкостроительная, 5;

Южная, 11/А;

Бершанской, 345/9, 400, 117/1, 17, 119, 206;

Фадеева, 401;

40 лет Победы, 148, 154;

Янтарная, 37, 27

Ягодина, 71;

Бульварная, 2/4;

Северная, 564;

Красная, 166, 162;

Буденного, 255;

Кутузова, 49;

Стасова, 95/2, 99, 21;

Садовая, 47;

Свободная, 38;

Седина, 4;

переулок Тракторный, 11;

Суворова, 3;

Янковского, 169;

Коммунаров, 211, 197, 246, 197/1;

Путевая, 7/1;

Железнодорожная, 18;

Переходная, 1;

Ставропольская, 118, 108, 110/1, 98, 114, 106, 112, 124, 100, 108, 130, 104;

Черноморская, 63;

Вишняковой, 118/1, 114.

С 21:00 14 ноября до 6:00 15 ноября электричества не будет на улицах Селезнева, 48, 67, 7, 69 и 40 лет Победы, 32. Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по номеру 255-45-66.

Также в промежутке между 9:00 и 16:00 возможно ограничение электроснабжения в хуторе Октябрьском на улицах Северской, Радиальной, Маршала, Одинцова, Извилистой, Живописной, Губернаторской, Звездной, Лебединской, Красносельской, Низинной, Ладной, Змейской.

Помимо этого отключения запланированы в хуторах Восточном, Копанском, Черники, Новом, СНТ «Пилот», «Степное», «Весна», «Ромашка», «Ромашка-2», «Прогресс», «Сады Сатурна», «Урожайное, «Новые Сады Сатурна», а также в КП «Роща» и «Мельница».

Транспортировку газа с 9:00 до 17:00 приостановят по адресам:

Симиренко, 56/1, , 50, 56, 58;

Лусиняна, 3, 5, 7, 9,11, 9/1;

Памяти Чернобыльцев, 18;

Былинная, 15, 18/9, 2;

Кияшко, 5, 6;

Константина Образцова, 27;

Ишушина, 4;

Яна Полуяна, 55-57, 33;

Ковалева, 16;

Гагарина, 65.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе АО «Краснодаргоргаз» по телефону 8 (861) 268-03-04, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Новороссийске завершили работы по восстановлению водовода.

Подпишись, здесь всегда интересно.