Центр компетенций в сфере туризма создадут в Краснодарском крае

Дорожную карту по формированию нового института развития подписал министр экономического развития России Максим Решетников.

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, регион активно участвует в нацпроекте «Производительность труда», однако он затрагивает только часть отраслей экономики.

«Отраслевой центр компетенций позволит активнее развивать курорты региона, внедрять инструменты бережливого производства в туротрасли. Это даст свой экономический эффект. При этом стоит отметить, что в Краснодарском крае уже есть опыт по повышению эффективности в соцсекторе. У нас реализуется 589 проектов по программе «Эффективный регион». Из них 9 — в санаторно-курортной отрасли», — сказал министр экономики.

Благодаря реализации проектов и внедрения бережливых технологий в гостиничных комплексах время протекания процессов сокращается от 30 до 60%, а выработка увеличивается до 30%. На Кубани создали стандарт бережливого производства «Уборка номера после выезда гостя», который прошел обсуждение с экспертами и ГК «Росатом». На сегодняшний день этот стандарт тиражируют более 10 отелей. Экономический эффект от внедрения стандарта в гостиницах Кубани может составить 2,2 млрд рублей.

Проекты по повышению производительности труда на предприятиях санаторно-курортной отрасли планируют начать реализовывать в четвертом квартале этого года.

Отраслевой центр компетенций будет работать в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и нацпроекта «Производительность труда», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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