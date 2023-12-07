Бережливые технологии активно внедряют в турсфере Краснодарского края

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках форума «День производительности труда и наставничества» в Москве рассказал расширении на различные отрасли нацпроекта «Производительность труда».

По словам министра, «бережливый» нацпроект становится более макроэкономически значимым. Сейчас обсуждают перспективы открытия отраслевых центров компетенций в конкретных отраслях. Максим Решетников предложил начать с туристической отрасли.

«Эксперты ФЦК, Корпорация Кавказ.РФ и курорт Эльбрус запустили пилотный проект. По итогам получим эффективную модель управления всесезонными курортами. А Корпорация станет отраслевым центром компетенций в туризме», — сказал министр.

Первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась рассказал о том, что регион одним из первых включился в работу повышения эффективности в соцсекторе. На Кубани в 2019 году стартовал проект «Эффективный регион». С тех пор реализовали 580 проектов. Специалисты РЦК совместно с ГК «Росатом» внедряют лучшие инновации в процесс организации работы сотрудников гостиничного комплекса.

«Уже реализовано 8 проектов, охват составил 8,8 тыс. номеров. Один из проектов — это «Уборка номера после выезда гостя». Тиражирование этого опыта может принести отрасли экономию в 2,2 млрд рублей», — сказал замглавы региона.

Вице-губернатор добавил, что внедрение бережливых технологий в туротрасль сделает ее более клиентоориентированной и эффективной, а проекты по улучшению размещения, питания и обслуживания сократят потери и временные затраты на операционные процессы от 30% до 80%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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