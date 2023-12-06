На Кубани за 4 года персонал более 50 предприятий обучили бережливым технологиям

Благодаря реализации нацпроекта «Производительность труда» более тысячи сотрудников кубанских компаний на практике освоили бережливые технологии.

«Фабрика производственных процессов» действует на базе Регионального центра компетенций. Такой способ обучения имитирует реальные условия работы, в результате сотрудники могут без труда применять полученные знания на производстве.

Бережливые технологии помогают оптимизировать рабочие процессы на предприятиях и повысить производительность. Этот подход позволяет компаниям существенно улучшать показатели без значительных вложений.

«Такая практика существенно повышает компетенции специалистов и открывает новые горизонты для развития региона. Переосмысление процессов и стремление к постоянному совершенствованию являются ключевыми решениями для поддержания конкурентоспособности на современном рынке», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Глава минэкономики добавил, что обучение на практике позволяет работникам лучше усвоить материал и отточить навыки, что благоприятно сказывается не только на эффективности, но и на финансовых показателях.

В рамках профильного нацпроекта эксперты Федерального и Региональных центров компетенций бесплатно помогают предприятиям увеличивать производительность труда, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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