На сахарном заводе в Кореновске начнут внедрять бережливые технологии

Предприятие «Кореновсксахар» присоединилось к реализации нацпроекта «Производительность труда».

На предприятии совместно с экспертами Регионального центра компетенций проведут улучшение производственных процессов. Специалисты рассчитывают повысить эффективность переработки сахарной свеклы. Обучение коллектива завода основам бережливого производства уже началось.

По словам главы минэкономики Кубани Алексея Юртаева, благодаря профильному нацпроекту сотрудники предприятия получат практический опыт и знания, которые позволят улучшить экономические показатели — снизить затраты на производство и увеличить оборот.

«Краснодарский край — крупнейший регион по производству сахара. Почти четвертая часть этого продукта в общероссийском объеме вырабатывается именно на Кубани», — отметил министр.

Реализацию задач нацпроекта на предприятии рассчитывают провести за три года. В первые полгода пройдет активная фаза при непосредственном участии экспертов РЦК, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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