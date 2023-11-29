В нацпроекте «Производительность труда» на Кубани участвует 291 предприятие

В рамках нацпроекта «Производительность труда» в Краснодарском крае бережливым инструментам обучили 3 тыс. 785 человек.

Об этом сообщил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась. Он отметил, что методы бережливого производства становятся все более популярными на предприятиях региона.

«С начала реализации национального проекта уже 291 компания подписала соглашения с краевым министерством экономики, Федеральным и Региональным центрами компетенций. Эксперты обучают сотрудников, помогают организовать эргономичные рабочие места, устранить проблемы, которые негативно влияют на производственные процессы. Участники нацпроекта сокращают затраты времени и труда. Это способствует увеличению объемов производства и повышению конкурентоспособности. Предприятия имеют возможность совершенно бесплатно оптимизировать процессы и повысить эффективность», — сказал Галась.

На предприятиях создаются рабочие группы из числа сотрудников, которые проходят обязательный обучающий тренинг на «Фабрике процессов». Это интерактивная площадка служит для вовлечения работников в бережливое производство.

В настоящее время на Кубани насчитывается свыше 1 тыс. предприятий, подходящих под критерии нацпроекта. Бережливые инструменты внедряют в обрабатывающей промышленности, строительной, транспортной, сельскохозяйственной отраслях и сфере торговли.

Экономический эффект от участия в нацпроекте составил почти 48 млрд рублей. Присоединиться к нацпроекту могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики с выручкой от 400 млн в год. При этом доля иностранного капитала не должна превышать 50%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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